Haberler

Suriye Uyruklu Eymen Cuma, Su Kuyusundan Ölü Bulundu

Suriye Uyruklu Eymen Cuma, Su Kuyusundan Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Suriye uyruklu Eymen Cuma, motosikletiyle düştüğü 30 metrelik su kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Suriye uyruklu Eymen Cuma (26), motosikletiyle düştüğü 30 metrelik su kuyusunda ölü bulundu.

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü Acıbadem mevkisinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Eymen Cuma, sabah saatlerinde hurda toplamak için evinden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Cuma'yı yakınları aramaya başladı. 3 gün boyunca arama çalışmaları sürdürülen Eymen Cuma, bir su kuyusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada Eymen Cuma, 30 metrelik düştüğü su kuyusundan halat yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cuma'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, Cuma Eymen'in motosikletiyle kuyuya düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da umutlandıran sonuç! Netanyahu ve Trump anlaştı
Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Hamas'tan ilk açıklama

Zirve biter bitmez Hamas'tan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Men edilecekler mi? UEFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı
Arne Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler

Slot'tan Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi hakkında flaş sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.