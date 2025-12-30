Haberler

Suriye, Sudan'dan 29 vatandaşını daha tahliye etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye, Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte yürüttüğü operasyon ile Sudan'dan 29 vatandaşını tahliye etti. İkinci tahliye uçağı Şam Uluslararası Havalimanı'na indi.

Suriye, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile koordineli yürüttüğü operasyon kapsamında, Sudan'dan 29 vatandaşını tahliye etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı ile IOM'in yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Sudan'dan 29 Suriye vatandaşını taşıyan ikinci tahliye uçağı Şam Uluslararası Havalimanı'na indi.

Söz konusu uçakla birlikte, 24 Aralık'ta gerçekleşen ilk tahliye uçuşuyla toplam 61 kişinin ülkeye getirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Galatasaray anlaştı' denilen futbolcu büyük ters köşe yaptı

"Galatasaray anlaştı" denilen futbolcudan büyük ters köşe
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

İstanbul'u rahatlatacak proje! 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
'Galatasaray anlaştı' denilen futbolcu büyük ters köşe yaptı

"Galatasaray anlaştı" denilen futbolcudan büyük ters köşe
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Mourinho Benfica'nın da başına bela oldu

Benfica'nın da başına bela oldu