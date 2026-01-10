Haberler

Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldiği belirtildi

Güncelleme:
Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun YPG/SDG'ye yönelik yürüttüğü operasyonda patlama sesleri duyuluyor. Bölgedeki patlamaların, tuzaklı bombaların imhası veya çatışmalardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, mahalleden aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Patlamaların, terör örgütünün yerleştirdiği tuzaklı bombaların imhası ya da çatışmalar nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Suriye haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ının terör unsurlarından temizlendiği belirtilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da teröristlerin önündeki tek seçeneğin en yakın askeri noktaya gelerek silahlarıyla birlikte teslim olmak olduğu ifade edilmişti.

Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

500

