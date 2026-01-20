Haberler

Suriye ordusu Rakka'da terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Aktan Hapishanesi'nde kontrolü sağladı

Güncelleme:
Suriye ordusu, Rakka kent merkezinin kuzeyinde YPG/SDG ve devrik rejim unsurlarının işgalindeki Aktan Hapishanesi'nde güvenliği sağladı ve çevresine güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Suriye ordusu, Rakka kent merkezinin kuzeyinde terör örgütü YPG/SDG ve devrik rejim unsurlarının işgalindeki Aktan Hapishanesi'nde kontrolü ele geçirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Aktan Hapishanesi'nde güvenliğin tamamen sağlandığı ve çevresine güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, hapishane çevresinde çatışma yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

