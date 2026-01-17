Haberler

Suriye ordusu: Rakka'nın batısındaki Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nde kontrolü sağladık

Güncelleme:
Suriye ordusu, Rakka'nın batısındaki Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nü YPG/SDG unsurlarından kurtardığını açıkladı. Özel birliklerin başarılı operasyonuyla köprü, havaya uçurulmadan kontrol altına alındı.

Suriye ordusu, Rakka'nın batısında yer alan Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nü terör örgütü YPG/SDG unsurlarından kurtardığını duyurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusunun özel birlikleri, Rakka kentinin batı kesiminde YPG/SDG unsurlarını gafil avladı.

Haberde, Suriye ordusunun, YPG/SDG tarafından havaya uçurulmadan önce Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nde kontrolü sağladığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
