Suriye ordusu: Rakka'nın batısındaki Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nde kontrolü sağladık
Suriye ordusu, Rakka'nın batısındaki Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nü YPG/SDG unsurlarından kurtardığını açıkladı. Özel birliklerin başarılı operasyonuyla köprü, havaya uçurulmadan kontrol altına alındı.
Suriye ordusu, Rakka'nın batısında yer alan Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nü terör örgütü YPG/SDG unsurlarından kurtardığını duyurdu.
Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusunun özel birlikleri, Rakka kentinin batı kesiminde YPG/SDG unsurlarını gafil avladı.
Haberde, Suriye ordusunun, YPG/SDG tarafından havaya uçurulmadan önce Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nde kontrolü sağladığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel