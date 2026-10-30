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Suriye'nin kuzey ve doğusundaki sellerde 4'ü çocuk en az 5 kişi öldü, 5 kişi kayıp

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Suriye'nin kuzey ve doğusundaki sellerde 4'ü çocuk en az 5 kişi öldü, 5 kişi kayıp Haber Videosunu İzle
Suriye'nin kuzey ve doğusundaki sellerde 4'ü çocuk en az 5 kişi öldü, 5 kişi kayıp
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Suriye'nin kuzey ve doğusundaki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4'ü çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 2'si çocuk 5 kişinin kayıp olduğunu, Selmani Köprüsü'nün çökmesiyle Rakka-Halep yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

(ANKARA) - Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerini etkileyen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4'ü çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına göre, Rakka ve Deyrizor vilayetlerinde dört çocuk farklı noktalarda suya kapılarak hayatını kaybetti. Rakka'nın batısındaki Selmani Köprüsü yakınlarında ise bir kişi, içinde bulunduğu aracın sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Yetkililer, 2'si çocuk 5 kişinin de halen kayıp olduğunu açıkladı.

SELMAN İ KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ, RAKK A -HALEP YOLU KAPAND I

Şiddetli yağışlar Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke ve Humus'ta altyapı ve köprülerde hasara yol açtı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Tabka'nın batısındaki Selmani Köprüsü sel nedeniyle çökerken, Rakka ile Halep arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı. Acil durum ekipleri, araçları sel sularında mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı.

Sosyal medyada geniş çapta paylaşılan görüntülerde, sel sularında mahsur kalan bir araçtaki kişilerin ekipler tarafından kurtarıldığı görülüyor. Görüntülerin Deyrizor'da kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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