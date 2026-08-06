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Deyrizor Uluslararası Havalimanı 10 Yıl Sonra Uluslararası Uçuşlara Yeniden Başladı

Deyrizor Uluslararası Havalimanı 10 Yıl Sonra Uluslararası Uçuşlara Yeniden Başladı
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DEYRİZOR, 6 Ağustos (Xinhua) -- Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Uluslararası Havalimanı, on yılı aşkın aranın ardından uluslararası ticari uçuşlara yeniden başladı.

DEYRİZOR, 6 Ağustos (Xinhua) -- Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Uluslararası Havalimanı, on yılı aşkın aranın ardından uluslararası ticari uçuşlara yeniden başladı.

Çarşamba günü Kuveyt'ten kalkan ve Deyrizor'a iniş yapan yolcu uçağıyla, havalimanında ilk direkt tarifeli uçuş gerçekleştirildi. Suriye Havayolları tarafından işletilen uçak, Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu Kuveyt'ten gelen yolcuları taşıdı. Yetkililer, söz konusu seferi Suriye'nin sivil havacılık ağını yeniden hizmete sokma ve ülkenin doğusu ile bölgedeki destinasyonları birbirine bağlama yönünde yeni bir adım olarak değerlendirdi.

Suriye Sivil Havacılık Kurumu Medya Direktörü Mustafa Hayrullah'ın Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre ilk uçuş, havalimanında normal faaliyetlerin yeniden başladığını gösteriyor.

Havalimanındaki ticari faaliyetler, tesisin Suriye'deki çatışmalarda ağır hasar alması nedeniyle 2013 yılında askıya alınmıştı. Suriyeli yetkililer, 2025'in başlarında onarım çalışmalarına başlamış, aynı yılın şubat ayında Şam'dan kalkan bir test uçuşu havalimanına iniş yapmıştı.

Kaynak: Xinhua
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