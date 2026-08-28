Suriye Maslahatgüzarı'ndan STK'lara Stratejik Ortaklık Mesajı

Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fadi Alqassem, İstanbul'da sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarlığından edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Alqassem, İstanbul'da düzenlenen toplantıda 36 farklı dernek ve vakıftan 46 temsilciyle görüştü.

Suriye'nin yeniden imarı ve kalkınması sürecinde sivil toplum kuruluşlarının önemi ile stratejik işbirliğinin ele alındığı toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi.

Alqassem, burada yaptığı konuşmada, Suriye halkının en zor dönemlerinde Türk halkının ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Sizlerin desteği yalnızca insani yardım değildi. Kardeşliğin, dayanışmanın, vefanın ve ortak vicdanın en güçlü ifadelerinden biriydi." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının mücadelenin sonu değil, "çok daha büyük bir sorumluluğun başlangıcı" olduğunu aktaran Alqassem, ülkenin yeniden inşası, kurumların güçlendirilmesi, ekonominin geliştirilmesi ve istikrarın sağlanması için çalışacaklarını dile getirdi.

Alqassem, hiçbir kesimin dışlanmadığı, eşitlik ve adalet temelinde yükselen bir Suriye inşa etmek istediklerini belirterek, farklılıkları ülkenin en büyük zenginliklerinden biri olarak gördüklerini, adalet ve liyakati ise yeni Suriye'nin temel ölçütleri olarak benimsediklerini kaydetti.

Türkiye ile Suriye arasındaki bağların diplomatik ilişkilerin ötesinde tarihi, kültürel, sosyal ve insani temellere dayandığını vurgulayan Alqassem, "Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yıllar içerisinde Suriye konusunda oluşturduğu tecrübe, insan kaynağı, saha bilgisi ve sosyal ağ, yeniden yapılanma sürecimiz için büyük bir değerdir. Bu birikimin yeni dönemde daha sistematik, koordineli ve stratejik şekilde değerlendirilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Alqassem, sivil toplum kuruluşlarını yalnızca yardım sağlayan kurumlar olarak değil, "Suriye'nin yeniden inşasının stratejik ortakları" olarak gördüklerini belirterek, insani yardımdan eğitime, sağlıktan ekonomik kalkınmaya kadar birçok alanda işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bürokratik, idari ve hukuki engellerin azaltılması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Alqassem, düzenli istişareler, ortak projeler ve somut işbirlikleriyle sürecin güçlendirilmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Alqassem, "Yeni Suriye'nin inşasında sizleri yanımızda, ortağımız ve kardeşimiz olarak görmek istiyoruz. Kapılarımız, gönlümüz, imkanlarımız ve irademiz daima sizlere açıktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA