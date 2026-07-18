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Suriye, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ın kuzeyine yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarını kınadı. Saldırıların egemenlik ihlali ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İran'ın Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ın kuzeyine yönelik saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın insansız hava araçları ve füzeler kullanarak söz konusu ülkelerin topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar "devletlerin egemenliğinin açık ihlali, güvenlik ve istikrarına doğrudan tehdit" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, bu saldırıların aynı zamanda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı hükümlerine de aykırı olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Suriye'nin söz konusu saldırılara karşı kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, bölgenin güvenlik ve istikrarını bozacak her türlü girişimi reddettiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, uluslararası hukuk ilkelerine uyulması çağrısı yapılarak, bunun bölgesel barış ve güvenliğin korunmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
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