Haberler

Şam'da DEAŞ saldırısı önlendi: 2 terörist etkisiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İç Güvenlik Güçlerinin, Şam kırsalındaki Seyyide Zeyneb bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Suriye İç Güvenlik Güçlerinin, Şam kırsalındaki Seyyide Zeyneb bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, İç Güvenlik Güçlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, gece devriyesi sırasında Seyyide Zeyneb bölgesindeki askeri kışla ve kamu kurumlarına giden yollarda görev yapan güvenlik güçleri, yol kenarında yüzleri kapalı 2 kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi.

Açıklamada, şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği, olay yerinde yapılan incelemede ise bir kamu kurumunu hedef alan terör eylemi amacıyla patlayıcı düzenek yerleştirme hazırlığında olduklarının anlaşıldığı ifade edildi.

Şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildiği, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduklarının belirlendiği belirtilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının terörle mücadele, vatandaşların korunması ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin kader adamı Talisca

Neler yapıyorsun öyle Talisca!
İş imzaya kaldı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaştı gibi

Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü de bomba

Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü bomba
Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı

Bugün de utandık! Her şey canlı yayına saniye saniye yansıdı
Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor

İğne atsan yere düşmez! Hava kararınca nüfusu 100 katına çıkıyor
Vazgeçmiyorlar! Ünlü hoca Osimhen'e kafayı taktı

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Sıra yıldız futbolcu da

Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Bir yıldız daha geliyor