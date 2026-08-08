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Suriye'den İran'ın BAE tankerine saldırısına kınama

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Suriye, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait ADNOC şirketinin petrol tankerini hedef alan İran saldırısını kınadı.

Suriye, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait ADNOC şirketinin petrol tankerini hedef alan İran saldırısını kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin BAE'nin yanında olduğu ifade edilerek, uluslararası su yollarında deniz seyrüseferinin güvenliğini hedef alan her türlü eylemin reddedildiği kaydedildi.

Devletlerin egemenliğine ve uluslararası ticaret yollarının güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu yaklaşımın bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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