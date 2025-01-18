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Suriye Geçici Hükümeti'nden Yıkılan Bölgelerin Yeniden İnşası İçin Çaba

Suriye Geçici Hükümeti'nden Yıkılan Bölgelerin Yeniden İnşası İçin Çaba
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Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el-Beşir, uluslararası yaptırımların Suriye'de yıkılan bölgelerin yeniden inşasını engellediğini belirtti. İdlib kırsalındaki kampları ziyaret eden Beşir, halkın evlerine dönüşünü sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, uluslararası yaptırımların, devrik rejimin saldırılarıyla harap olan bölgelerin yeniden inşasını engelleyen faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Başbakan Beşir ile Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Fedi Kasim, devrilen Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin sığındığı İdlib kırsalındaki kampları ziyaret etti.

Kamptaki vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Beşir, kamp sakinlerine, köy ve kasabaların yeniden imarı ve geri dönüşlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması için çalışacaklarına dair söz verdi.

Uluslararası yaptırımlar yeniden inşa sürecini yavaşlatıyor

Ziyaret ettikleri Maarra, başkent Şam ve Humus kırsallarındaki köyler gibi tamamen yıkılmış bölgelerde yeniden inşanın öncelikli mesele olduğunu belirten Beşir, bunun, yeniden imar için açılan destek fonları ve yeni yönetimin çabalarıyla yapılacağını ifade etti.

Beşir, yıkıma uğrayan yerlerin yeniden inşasını hızlandırmaya yönelik tüm çabalara rağmen, Suriye halkına uygulanan uluslararası yaptırımların, bu sürecin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı.

Yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa fonlarının finansmanı için çaba gösterdiklerini söyleyen Beşir, "ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı yaptırımların hafifletildiğini açıklamış olsa da bu, yeniden inşayı başlatmak için yeterli değil." ifadesini kullandı.

"Öncelikli hedefimiz, halkın köylerine ve evlerine dönüşünü sağlamak"

Beşir, Suriye'nin kuzeyindeki bu kamplara yaptıkları ziyaretin amacını şu sözlerle anlattı:

"Biz buraya gelerek kamptaki vatandaşlara şu mesajı iletmek istedik: 'Biz sizin yanınızdayız. Siz de sabrınız, direnç göstermeniz ve zulüm, göç, yerinden edilme, ülkenizi, evlerinizi ve mallarınızı bırakma konusundaki dayanıklılığınızla bu zaferin bir parçası oldunuz.' Önümüzdeki süreçte öncelikli hedefimiz, yıkılan binaların yeniden inşasını tamamlamak ve böylece halkın köylerine ve evlerine dönüşünü sağlamaktır."

Kamplarda yaşayanların, yıllarca zorla yerinden edilmenin ağır yükünü taşıdığını kaydeden Beşir, bazı ailelerin 2013'ten beri bu kamplarda yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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