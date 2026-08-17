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Suriye ve Ürdün Dışişleri Bakanları Görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ürdünlü mevkidaşı Safedi, telefon görüşmesinde Yüksek Koordinasyon Konseyi çalışmalarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı; güvenlik ve istikrar için iş birliğinin sürdürülmesi vurgulandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, iki ülke arasındaki Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmalarını ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldılar.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeybani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları gözden geçirildi. Şeybani ve Safedi, bölgedeki son gelişmeler ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaların desteklenmesi gerektiğini vurgularken, iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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