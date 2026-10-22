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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdün'ün Akabe kentinde mevkidaşı Safedi ile görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak konuları görüşmek üzere Ürdün'ün Akabe kentine resmi ziyaret düzenledi. Şeybani, Akabe'de Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelerek kapsamlı konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Şeybani, ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak önemi haiz konuları görüşmek üzere Ürdün'ün Akabe kentine resmi ziyarette bulundu.

Şeybani, Akabe'deki Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı'nda Ürdünlü mevkidaşı Safedi tarafından karşılandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada de Safedi ile Şeybani'nin Akabe'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın, kapsamlı konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. ???????

Kaynak: AA
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