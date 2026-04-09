Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Dört Deniz Projesi" kapsamında şekillenen stratejik vizyonun iki ülke ve bölge için önemli bir fırsat olduğun belirterek, "Dört Deniz Projesi, Suriye ve Türkiye'yi Körfez, Hazar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz arasında enerji dağıtımında ana bir arter haline getirecektir." dedi.

Bakan Şeybani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bugünkü toplantının, bölgenin hassas bir süreçten geçtiği dönemde gerçekleştiğini vurgulayan Şeybani, Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için tarihi bir fırsatın oluştuğunu belirtti.

Kardeş Türkiye ile stratejik ortaklık ve karşılıklı saygı temelinde yeni bir dönemin başladığını kaydeden Şeybani, Aralık 2024'te Suriye'nin istibdat dönemini geride bıraktığını ifade etti.

Bakan Şeybani, Ankara'da yeniden imar, kurumsal kapasite inşası ve istikrarın desteklenmesi süreçlerinde Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olduğunu söyledi.

Görüşmelerde Şeybani enerji, ticaret ve altyapı alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak sınırların kontrol altına alınması ve ulusal güvenliği hedef alan tehditlerin bertaraf edilmesi konularının ele alındığını ifade etti.

Dört Deniz Projesi?

Ulusal düzeyde devlet kurumlarının yeniden inşasının kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Şeybani, Suriye Halk Meclisi'nin Haseke ilinde seçimlerin son turunu başlatacağını ve kısa süre içinde ilk oturumunu gerçekleştireceğini duyurdu.

Şeybani,"Bu proje, Suriye ve Türkiye'yi Körfez, Hazar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz arasında enerji dağıtımında ana bir arter haline getirecektir. Geleneksel deniz yollarındaki istikrarsızlıklar göz önüne alındığında, bu proje hem iki ülke hem de tüm bölge için kaçınılmaz bir gereklilik ve önemli bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhuriyeti ile örgüt arasında imzalanan kapsamlı anlaşmanın uygulanmasına kararlılıkla devam ettiklerini belirten Şeybani, güçlerin Suriye ordusu bünyesine entegrasyonu, sınır kapıları ve petrol-gaz sahalarının devlet yönetimine geçirilmesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

-"SDG entegrasyonunda pusulamız tek devlet, tek ordu, tek egemenlik ilkesidir"

Terör örgütü YPG ile entegrasyon sürecine değinen Şeybani, "SDG entegrasyonunda pusulamız tek devlet, tek ordu, tek egemenlik ilkesidir." diyerek, Kürt kardeşlerin kültürel, dilsel ve sivil haklarının güvence altına alındığını vurguladı.

Şeybani, güvenlik ve askeri kurumların yeniden yapılandırılması ile yargı ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Bölgesel krizlerin Suriye'nin ulusal çabalarından bağımsız olmadığını belirten Şeybani, ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şeybani, Suriye'nin 14 yılı aşkın süredir İran ve bağlı "milislerin müdahalelerinden büyük zarar" gördüğünü, bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 milyon kişinin mülteci veya yerinden edilmiş durumda olduğunu vurguladı.

Deniz taşımacılığı, petrol fiyatları ve sivil havacılıktaki sorunların Suriye ekonomisine ciddi zararlar verdiğini kaydeden Şeybani, sınır ötesi göç dalgalarının ve güvenlik kırılganlığının terör faaliyetleri için elverişli ortam oluşturduğunu belirtti.

Bakan Şeybani, Suriye'nin yeniden imar, kalkınma, uluslararası ortaklıkların genişletilmesi ve mültecilerin güvenli dönüşü için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı.

Şeybani, limanların yeniden faaliyete geçirilmesi ve enerji sektörünün canlandırılmasının bölgesel enerji arzının çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

-İsrail'in 1974 anlaşmasına uyma çağrısı ?

İsrail'in Aralık 2024'ten bu yana Suriye topraklarının bir kısmını işgal etmeye devam ettiğini ve kara operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Şeybani, uluslararası toplumu 1974 Anlaşması'nın uygulanması ve İsrail güçlerinin çekilmesi için çağrıda bulundu.

Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin endişelerini dile getiren Şeybani," Lübnan hükümetini desteklemek istiyoruz ve Lübnan hükümetinin, Hizbullah'ın silahlarını ulusal yollarla ve herhangi bir dış müdahaleden uzak bir şekilde kaldırma konusundaki duruşunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın istikrarına destek

Lübnan'ın savaş yıllarında Suriyeli mültecileri ağırlamasından dolayı teşekkür eden Şeybani, Lübnan'ın istikrarsız bir devlet haline gelmesini istemediklerini belirtti.

Mevcut Lübnan hükümeti ile ilişkilerin geçen yıldan itibaren devam ettiğini söyleyen Şeybani, Beyrut'u ziyaret ettiğini ve stratejik ortaklık kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Şeybani, Lübnan'da istikrar ve barışı desteklediklerini, uluslararası toplumu Lübnan'a yardım etmeye davet ettiklerini aktardı.

Şeybani, Lübnan ile tarihsel olarak halk ve toplum düzeyinde uzun ilişkileri bulunduğunu ve Beyrut'un sadece Suriye ile kara sınırı olduğunu hatırlatarak, "Bu zor dönemde Lübnan'a tam insani ve siyasi desteği sunmaya hazırız." diye konuştu.