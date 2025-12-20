Suriye'de devrimin başında söylediği, "Ben insanım, hayvan değilim" sözüyle tanınan Abdülvehhab, AA'ya konuştu Açıklaması

MUHAMMED KARABACAK – Suriye'nin İdlib ilinde halk ayaklanmalarının ilk döneminde, "Ben insanım, hayvan değilim, buradaki tüm insanlar benim gibi" ifadesiyle tanınan Muhammed Abdülvehhab, sözlerinin arka planını ve devrimin ilk günlerinde yaşananları AA'ya anlattı.

İdlib'in Hırbet el-Cevz köyünde çiftçilikle geçimini sağlayan Abdülvehhab, ayaklanmaların ilk yıllarında devrik rejimin bombardımanında yüzbinlerce Suriyeli gibi, ailesiyle güvenli gördüğü Türkiye'ye göç etti.

2014 yılında Kilis'teki çadır kente yerleşen Abdülvehhab, 8 Aralık 2024'te rejimin düşmesinden yirmi gün sonra ailesiyle birlikte Suriye'ye geri döndü.

"Ben insanım, hayvan değilim, buradaki tüm insanlar benim gibi" ifadesiyle ün kazanan Abdülvehhab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ifadenin bilinçli bir slogan değil, yaşanan zulme karşı içinden kopan bir çığlık olduğunu söyledi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının simge isimlerinden Abdülvehhab, devrimin ilk günlerinde yaşananları ve hafızalara kazınan sözlerinin çıkış hikayesini anlattı.

Abdülvehhab, Suriye halkının sokağa yenilmek için değil, kazanmak için çıktığını belirterek, "Uzun yıllardır Suriye'de uygulanan zulme karşı ayaklandık. Bu zulüm yalnızca Hafız Esed'le sınırlı değildi, kardeşi Rıfat'la başladı ve yıllarca devam etti. 2011'in üçüncü ayında artık geri dönüş olmadığını ilan ettik." dedi.

-"Güvenlik güçleri barışçıl protestolara gerçek mermiyle karşılık verdi"

Gösterilerin başlamasıyla birlikte rejimin sert ve şiddetli müdahalelere başladığını ifade eden Abdülvehhab, "Güvenlik güçleri barışçıl protestolara gerçek mermiyle karşılık verdi. Tutuklamalar sistematik hale geldi." diye konuştu.

2011'in Nisan ayında Türkiye sınırında Al Jazeera televizyonuna katıldığı yayını hatırlatan Abdülvehhab, o an söylediklerinin tamamen spontane geliştiğini vurguladı.

Abdülvehhab, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye'de bu zorba, mafyavari Esed rejimi bize insan gibi değil, hayvan gibi davranıyordu. Halkı bir çiftlik gibi görüp her türlü baskıyı uyguladılar. Sadece hakkını talep eden insanlara mermiyle, tankla, uçakla, Şebbihalarla saldırdılar. Bu koşullarda o meşhur sözler kendiliğinden döküldü."

-"Bu bir slogan değil, bir çığlıktı"

1 Nisan 2011'de El Cezire televizyonu ekranlarında söylediği "Ben insanım, hayvan değilim" sözlerinin milyonlara ulaştığını belirten Abdülvehhab, bu ifadenin yaşanan vahşetin bir özeti olduğunu dile getirdi.

Abdülvehhab, "Suriye'de insanların nasıl ezildiğini gördüm. Beyda ilçesindeki çocukların ve kadınların ayaklar altına alındığına bizzat tanık oldum. O an gördüklerimi ve hissettiklerimi söyledim. Bu bir slogan değildi, bir çığlıktı." şeklinde konuştu.

-"Bugün Esed Rusya'da. Suriyeli mülteciler ise ülkesine dönüp özgür yaşıyor"

Devrim sürecinde farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini, silahlı mücadelede de yer aldıklarını aktaran Abdülvehhab, Cisr eş-Şuğur ilçesinden Hırbet el-Cevz köyüne, kırsaldan sahil köylerine kadar birçok bölgenin özgürleştirilmesine katkı sunduklarını belirtti.

Abdülvehhab, o vakitler artık geri dönüşün olmayacağını ve saatin ibresinin geriye gitmeyeceği kanaatine vardıklarını belirterek, "Hafız'dan Rıfat'a ve Beşşar'a kadar 40–50 yıldır bu ülkeyi yöneten suç çetesinin yeniden hükmetmesi imkansız." diye konuştu.

Zaferin yalnızca Suriye halkı için değil, tüm Arap ve İslam dünyası için anlam taşıdığını ifade eden Abdülvehhab, Sednaya Cezaevi başta olmak üzere işlenen ağır suçlara dikkati çekti.

Abdülvehhab, "Tutukluların ezildiği, öldürüldüğü, kadınların istismara uğradığı bu suç düzeninden kurtulduk. Bugün Esed Rusya'da. Suriyeli mülteciler ise ülkesine dönüp özgür yaşıyor." dedi.

-"Katiller ve suçlular mutlaka hesap vermeli"

Adalet çağrısında bulunan Abdülvehhab, "Katiller ve suçlular mutlaka hesap vermeli. Tecavüz edenleri, öldürenleri, sürgün edenleri, Guta'da çocuklara kimyasal silah kullananları affetmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Abdülvehhab ayrıca, 2011'de özgürlük talebiyle sokağa çıkanlar olarak, adalet yerini bulmadan bu yoldan vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi.