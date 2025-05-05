Suriye'den Türkiye'ye Sığınanların Ülkelerine Dönüşü Başladı

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suphi Neno (60), 11 yıl önce savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'ye teşekkür eden Neno, " Suriye'de savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'den Allah razı olsun. Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Muhammet Hamo (37) ise iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirterek Türk halkına teşekkür etti.