Suriye'den Hacı Adaylarının İlk Kafilesi Kutsal Topraklara Yola Çıktı

Suriye'den Hacı Adaylarının İlk Kafilesi Kutsal Topraklara Yola Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez hacı adayları, 14 yıl aradan sonra Şam üzerinden kutsal topraklara gitmenin mutluluğunu yaşıyor. İlk kafilede 247 hacı adayı yer aldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da hacı adaylarının ilk kafilesi kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'nin tüm illerinden hacı adayları, ilk kez 14 yıl sonra Şam üzerinden kutsal topraklara gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Suriye resmi ajansı SANA'ya konuşan Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri, Şam'dan ve yurt dışından 2 Haziran'a kadar 22 bin 500 Suriyeli hacı adayının Türkiye ve Özbekistan uçakları vasıtasıyla kutsal topraklara ulaşacağını belirtti.

Baas rejimi yıkılmadan önce Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşayan vatandaşlar, Türkiye üzerinden kutsal topraklara yolculuk ediyordu.

Suriye Havacılık Heyeti Genel İlişkiler Sorumlusu Alaa Sallal, AA muhabirine, Cidde kentine hareket eden ilk kafilede 247 hacı adayının yer aldığını söyledi.

Sallal, hacı adaylarının rahat şekilde yolculuk etmeleri için her türlü kolaylığı sağladıklarını aktardı.

Eşiyle birlikte kutsal topraklara gitmek için Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen 66 yaşındaki Fehmiye Hasan er-Ruz, "Bugün en büyük mutluluğu yaşıyoruz. Tarifsiz bir sevinç içindeyiz." dedi.

14 yıldır bu günü beklediklerini dile getiren Ruz, "Tüm Müslümanlar için dua edeceğim. Çocuklarım için ayrı dua edeceğim. Suriye ve Gazze için dua edeceğim. Allah Gazzelileri muzaffer eylesin. İnşallah biz nasıl kazandıysak onlar da kazanacak." diye konuştu.

Rakka ilinden tekerlekli sandalyesiyle gelen Hassan Ali Cuma ise şeker ve tansiyon hastası olmasına rağmen tüm zorlukları göze alarak hac ibadetini yerine getirmek istediğini vurguladı.

53 yaşındaki Cuma, "Geçen yıl yaşım tutmadığı için kabul edilmemiştik. Bu yıl çok şükür dileğimiz kabul oldu. Burada herkes elinden geleni yaparak bize kolaylık sağlıyor. Peygamber Efendimizi ziyaret edeceğimiz için çok mutluyuz. Sevdiklerimize, yakınlarımıza ve arkadaşlarımıza dua edeceğiz. Suriye için dualar edeceğiz, inşallah hepsi kabul olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.