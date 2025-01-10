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Suriye'de silahlı grupların Savunma Bakanlığı'na entegrasyon süreci başlıyor

Suriye'de silahlı grupların Savunma Bakanlığı'na entegrasyon süreci başlıyor
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Suriye'deki yeni yönetim, silahlı grupların Savunma Bakanlığı'na entegrasyon sürecini başlatmak amacıyla bu grupların komutanlarıyla toplantılar gerçekleştirmeye başladı. Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra'nın liderliğinde yapılan toplantılarda terör örgütü PKK/YPG ile müzakereler de gündemde.

Suriye'de Beşar Esad rejimin yıkılması sonrasında kurulan geçiş hükümetinin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ülkedeki silahlı grupların Savunma Bakanlığı'na entegrasyon sürecini başlatmak için bu grupların komutanlarıyla bir araya geldi.

PKK/YPG KOMUTANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) görüşmeye ilişkin haberinde Ebu Kasra'nın, toplantıya katılan terör örgütü PKK/ Ypg komutanı Salim Türki Anteri ile de görüştüğü belirtildi.

ŞARA HTŞ'NİN FESHEDİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 29 Aralık 2024'te Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ilişkin olarak, "HTŞ kesinlikle feshedilecek. Ülke devrimci ve gruplar mantığıyla yönetilmez. Sanırım konferansta feshedilecek. Resmen ilan edilecek." demişti. Şara, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) feshedilmesine ilişkin soruya da "Bu evlerine çekilmeleri anlamına gelmiyor. Yeni Suriye devletinin inşasına katılmaları anlamına geliyor." yanıtını vermişti.

SURİYE'NİN, "TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN SALDIRI ÜSSÜ OLMASINA" İZİN VERMEYİZ

Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini vurgulayan Şara, Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini ifade etmişti. SDG adını kullanan PKK/YPG'yle temaslara değinen Şara, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtmişti.

ŞAM, SURİYELİ OLMAYAN UNSURLARIN ÜLKEDEN AYRILMASINI İSTİYOR

Şam'daki yeni yönetim, Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal eden terör örgütü PKK/YPG bünyesindeki Suriyeli olmayan unsurların ülkeden ayrılmasını, kalan unsurların da silah bırakarak Savunma Bakanlığı'nın uygun göreceği şekilde güvenlik yapılanmasına entegre olmasını istiyor. Ancak örgüt buna yanaşmıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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