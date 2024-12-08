Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Devrilir devrilmez aynısını yaptılar! Esad'ın kaderi de Saddam gibi oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de rejimin çökmesiyle birlikte halk, eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykellerini yıkıp sokaklarda sürüklemeye başladı. Ülkeden kaçan oğlu Beşar Esad'ın da posterleri memleketi Lazkiye'de parçalanırken, görüntüler Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 9 Nisan 2003 tarihinde Bağdat'taki Firdevs Meydanı'nda bulunan heykelinin devrilmesini hatırlattı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerinde Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in heykelleri yıkılıyor. Ülkeden kaçan Beşar Esad'ın da posterleri parçalanırken, görüntüler Irak'ın devrik başkanı Saddam Hüseyin'in 2003'teki ABD işgali sırasında Bağdat'ta yer alan heykelinin yıkıldığı günü hatırlattı.

HALK ESAD'IN HEYKELLERİNİ YIKIYOR

Suriye'de rejim karşıtı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşması ve ülkenin en büyük kentlerinin rejimin kontrolünden çıkmasıyla sokağa dökülen kitleler, birçok yerde Hafız Esad heykellerini yıkarak oğlu Beşşar'ın resimlerini parçaladı. Başkent Şam'dan Esed ailesinin memleketi Lazkiye'ye, Halep ve Hama'dan diğer pek çok kentte rejimin sembolü olan tüm simgeler indiriliyor.

Devrilir devrilmez aynısını yaptılar! Esad'ın kaderi de Saddam gibi oldu

SADDAM HÜSEYİN'İN DE HEYKELİNİ YIKMIŞLARDI

Suriye'den gelen görüntüler, Irak'ı hatırlattı. 2003 yılında ABD işgaline uğrayan Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in heykeli yıkılmıştı. Firdevs Meydanı'nda yaşanan olay, yıllar geçse de hafızalardan çıkmadı.

Devrilir devrilmez aynısını yaptılar! Esad'ın kaderi de Saddam gibi oldu

FİRDEVS MEYDANI OLAYI

Heykel 2002 yılı Nisan ayında Saddam Hüseyin'in 65. doğum günü onuruna dikilmişti. Heykelin boyu 12 metre yüksekliğindeydi. Irak'in işgalinin arından 9 Nisan 2003 tarihinde başkent Bağdat'taki Firdevs Meydanındaki heykel ABD Ordusuna ait ağır ekipmanlarla devrilecektir. Sayıları birkaç düzine olan az sayıdaki Iraklı heykele saldıracak ancak devirmekte başarısız olacak daha sonra bir M88 tank kurtarma aracının yardımıyla heykel devrilecektir.

Devrilir devrilmez aynısını yaptılar! Esad'ın kaderi de Saddam gibi oldu

Anıtın tam karşısında bulunan Filistin Oteli tüm dünyadan basın muhabirliğine ev sahipliği yaptığı için olay derhal basın kurumlarınca duyurulacaktır. Özellikle sonradan Iraklı bir halterci olduğu anlaşılan bir Iraklının heykele balyozla vurması dikkat çekecektir. Sonunda ağı ekipman sayesinde devrilen heykel, az sayıdaki Iraklının sevinç gösteriler arasında tahrip edilecek, heykelin baş kısmı kesilerek yerlerde yuvarlanacaktır. Olaylar Saddam rejiminin düşüşünü simgelediği için tüm dünya basınında geniş yer bulacak ve özellikle Arap dünyasında şaşkınlıkla karşılanacaktır.

Devrilir devrilmez aynısını yaptılar! Esad'ın kaderi de Saddam gibi oldu
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
img

Gol sevinci olay oldu! Kameralar bir anda Ancelotti'ye döndü
img

Suriye'de Esad dönemi sona erdi
img

Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.