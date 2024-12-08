Devrilir devrilmez aynısını yaptılar! Esad'ın kaderi de Saddam gibi oldu

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerinde Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in heykelleri yıkılıyor. Ülkeden kaçan Beşar Esad'ın da posterleri parçalanırken, görüntüler Irak'ın devrik başkanı Saddam Hüseyin'in 2003'teki ABD işgali sırasında Bağdat'ta yer alan heykelinin yıkıldığı günü hatırlattı.

HALK ESAD'IN HEYKELLERİNİ YIKIYOR

Suriye'de rejim karşıtı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşması ve ülkenin en büyük kentlerinin rejimin kontrolünden çıkmasıyla sokağa dökülen kitleler, birçok yerde Hafız Esad heykellerini yıkarak oğlu Beşşar'ın resimlerini parçaladı. Başkent Şam'dan Esed ailesinin memleketi Lazkiye'ye, Halep ve Hama'dan diğer pek çok kentte rejimin sembolü olan tüm simgeler indiriliyor.

SADDAM HÜSEYİN'İN DE HEYKELİNİ YIKMIŞLARDI

Suriye'den gelen görüntüler, Irak'ı hatırlattı. 2003 yılında ABD işgaline uğrayan Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in heykeli yıkılmıştı. Firdevs Meydanı'nda yaşanan olay, yıllar geçse de hafızalardan çıkmadı.

FİRDEVS MEYDANI OLAYI

Heykel 2002 yılı Nisan ayında Saddam Hüseyin'in 65. doğum günü onuruna dikilmişti. Heykelin boyu 12 metre yüksekliğindeydi. Irak'in işgalinin arından 9 Nisan 2003 tarihinde başkent Bağdat'taki Firdevs Meydanındaki heykel ABD Ordusuna ait ağır ekipmanlarla devrilecektir. Sayıları birkaç düzine olan az sayıdaki Iraklı heykele saldıracak ancak devirmekte başarısız olacak daha sonra bir M88 tank kurtarma aracının yardımıyla heykel devrilecektir.

Anıtın tam karşısında bulunan Filistin Oteli tüm dünyadan basın muhabirliğine ev sahipliği yaptığı için olay derhal basın kurumlarınca duyurulacaktır. Özellikle sonradan Iraklı bir halterci olduğu anlaşılan bir Iraklının heykele balyozla vurması dikkat çekecektir. Sonunda ağı ekipman sayesinde devrilen heykel, az sayıdaki Iraklının sevinç gösteriler arasında tahrip edilecek, heykelin baş kısmı kesilerek yerlerde yuvarlanacaktır. Olaylar Saddam rejiminin düşüşünü simgelediği için tüm dünya basınında geniş yer bulacak ve özellikle Arap dünyasında şaşkınlıkla karşılanacaktır.