Haberler

Suriye'de Kaçırılma İddialarının Çoğu Asılsız Çıktı

Suriye'de Kaçırılma İddialarının Çoğu Asılsız Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, yılbaşından 10 Eylül'e kadar kamuoyuna yansıyan 42 kaçırılma iddiasından 41'inin asılsız olduğunu açıkladı. Kaçırılma iddialarının çoğu duygusal ilişki, kısa süreli kayıplar ve aile içi şiddetle ilgili.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, sene başından 10 Eylül'e kadar kamuoyuna yansıyan 42 kaçırılma iddiasından 41'inin yürütülen soruşturmalara göre asılsız olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Baba, başkent Şam'daki Enformasyon Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama'da son dönemde gündeme gelen kaçırılma iddialarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığa ulaşan ihbarlar ve sosyal medya paylaşımlarının ardından, kaçırılma ihbarlarını soruşturmak üzere özel bir komite kurulduğunu aktaran Baba, komitenin sene başından bu yana yürüttüğü çalışmalar sonucunda iddia edilen 42 olayın biri hariç tamamının asılsız çıktığını söyledi.

Soruşturulan dosyaların dağılımına ilişkin bilgi veren Baba, 12 olayın duygusal ilişki nedeniyle gönüllü kaçış, 9 olayın akraba veya arkadaş yanında 48 saati aşmayan kısa süreli kayıp, 6 olayın ise aile içi şiddetten kaçış olduğunu ifade etti.

Baba, ayrıca 6 olayın sosyal medyada yayılan asılsız ihbarlar olduğunu, yine haklarında kaçırıldıkları yönünde ihbarda bulunulan 4 kişinin fuhuş veya şantaj amaçlı suçlara karışma, 4 kişinin de adli suçlar kapsamında gözaltında olduğunu kaydetti.

Baba, 42 olaydan sadece birinin gerçek bir kaçırılma olduğunu, söz konusu kişinin güvenlik birimlerinin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildiğini aktardı.

Ülkedeki siber suçlara da değinen Baba, Siber Suçlar Yasası'nın Halk Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirterek, "Siber suçlar toplumsal huzuru olumsuz etkiliyor, mezhepsel gerilimleri körükleyerek kamu düzenini tehdit ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı

Galatasaray'a kritik uyarı: Çok acil bir şekilde...
Fenerbahçeli Sevgi Uzun'dan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayı

Milli yıldız, başarılması zor bir istatistiğe imza attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat ve dolar tepkisi

Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a olay tepki
Louvre Müzesi soygunu: 1 kişi daha tutuklandı

Louvre Müzesi soygunu: 1 kadın tutuklandı
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

Dünya yine onları konuşacak! İki büyük ödüle aday oldular
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yüksek sesli müzik kavgası kanlı bitti
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Bursa'da alkollü adam evini ateşe verdi

Alkollü adam evini yakarak intihara kalkıştı
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Türkiye ona uğurlu geldi
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.