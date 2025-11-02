Suriye'de Kaçırılma İddialarının Çoğu Asılsız Çıktı

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, sene başından 10 Eylül'e kadar kamuoyuna yansıyan 42 kaçırılma iddiasından 41'inin yürütülen soruşturmalara göre asılsız olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Baba, başkent Şam'daki Enformasyon Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama'da son dönemde gündeme gelen kaçırılma iddialarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığa ulaşan ihbarlar ve sosyal medya paylaşımlarının ardından, kaçırılma ihbarlarını soruşturmak üzere özel bir komite kurulduğunu aktaran Baba, komitenin sene başından bu yana yürüttüğü çalışmalar sonucunda iddia edilen 42 olayın biri hariç tamamının asılsız çıktığını söyledi.

Soruşturulan dosyaların dağılımına ilişkin bilgi veren Baba, 12 olayın duygusal ilişki nedeniyle gönüllü kaçış, 9 olayın akraba veya arkadaş yanında 48 saati aşmayan kısa süreli kayıp, 6 olayın ise aile içi şiddetten kaçış olduğunu ifade etti.

Baba, ayrıca 6 olayın sosyal medyada yayılan asılsız ihbarlar olduğunu, yine haklarında kaçırıldıkları yönünde ihbarda bulunulan 4 kişinin fuhuş veya şantaj amaçlı suçlara karışma, 4 kişinin de adli suçlar kapsamında gözaltında olduğunu kaydetti.

Baba, 42 olaydan sadece birinin gerçek bir kaçırılma olduğunu, söz konusu kişinin güvenlik birimlerinin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildiğini aktardı.

Ülkedeki siber suçlara da değinen Baba, Siber Suçlar Yasası'nın Halk Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirterek, "Siber suçlar toplumsal huzuru olumsuz etkiliyor, mezhepsel gerilimleri körükleyerek kamu düzenini tehdit ediyor." dedi.