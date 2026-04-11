Suriye'nin Haseke ilinde hükümet ile terör örgütü YPG arasında 491 kişilik takas yapıldı

Suriye'nin Haseke ilinde hükümet ile terör örgütü YPG arasında 491 kişilik tutuklu değişimi yapıldı. Takasta, 400 YPG mensubu serbest bırakılırken, YPG'nin elinde tuttuğu 91 kişi teslim edildi. İşlem, 29 Ocak 2026'da imzalanan anlaşma kapsamında gerçekleşti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haseke ilinin Meylebiyye bölgesinde gerçekleştirilen tutuklu değişimine Cumhurbaşkanlığı Özel Delegesi Ziyad Ayiş de katıldı.

Suriye yönetimine bağlı güçlerin operasyonlar sırasında gözaltına aldığı 400 YPG mensubunun takas kapsamında salıverildiği, buna karşılık örgütün de elinde tuttuğu 91 kişiyi serbest bıraktığı belirtildi.

Takasın, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak 2026'da imzalanan anlaşma kapsamında ve taraflar arasında yürütülen temaslar sonucu gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama

Müzakere öncesi kriz! ABD'den yalanlama geldi, gözler İran'da
Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum

Şaşırtan itiraf: O ürünü satarken utandım
Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu

Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu

ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama

Müzakere öncesi kriz! ABD'den yalanlama geldi, gözler İran'da
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti