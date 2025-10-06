Haberler

Suriye'de Halk Meclisi Seçimlerinde 119 Milletvekili Belirlendi

Suriye'de yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendi. 140 milletvekilinin olması gereken mecliste, siyasi çözüm sağlanacak bölgelerdeki seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağı açıklandı. Seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekil yer aldı.

Suriye'de Rakka, Haseke ve Süveyda illeri dışında kalan 11 ildeki 50 seçim bölgesinde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendi.

Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ve Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını ifade etti.

Seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hristiyan vekilin bulunduğunu belirten Necme, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını belirtti.

Necme ayrıca, Haseke, Rakka ve Süveyda'da seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin planlamaları görüşmek üzere Yüksek Seçim Komitesi'nin yarın toplanacağını duyurdu.

Seçim sonuçlarına göre, Halep'ten 30, Şam'dan 10, Şam Kırsalı'ndan 12, Humus'tan 12, Hama'dan 12, Lazkiye'den 10, Tartus'tan 2, Deyrizor'dan 10, İdlib'den 12, Dera'dan 6 ve Kuneytra'dan 3 milletvekili Halk Meclisi'ne girmeye hak kazandı.

"Önemli olan ülke için çalışabilecek kişilerin seçilmesidir"

Öte yandan Halk Meclisi seçimlerine ilişkin basın toplantısında konuşan Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, sandıklardan 119 "Suriyeli adayın" milletvekili olarak çıktığını açıkladı.

Ahmed, yaptığı değerlendirmede, "Bizim için önemli olan, kotalar ya da paylaşımlar değil, ülke için çalışabilecek ve yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak yetkin kişilerin seçilmesidir." dedi.

Yüksek Seçim Komitesi Üyesi İmad Bark, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak 70 milletvekilinin bu hafta içinde belirleneceğini, Halk Meclisi'nin ilk oturumunun ise ay sonuna doğru yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
