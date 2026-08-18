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Suriye'de Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed hakkında idam kararı

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Suriye'de mahkeme, devrik lider Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed'i savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan idama mahkum etti. Vesim Esed'in Doğu Guta'da sivillere yönelik katliamlara karıştığı ve mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

ŞAM(AA) - Suriye'de mahkeme devrik rejimin lideri Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed hakkında idam kararı verdi.

Şam'daki Dördüncü Ceza Mahkemesi, devrik rejimin savaş suçlularından Vesim Esed hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Vesim Esed'i birden fazla kişiye yönelik kasten ve tasarlayarak öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından idama mahkum etti.

Vesim Esed'in, Tuğgeneral Gıyath Dala'nın talimatıyla düzensiz silahlı gruplar oluşturduğu ve bu grupların Doğu Guta'daki sivil bölgeleri hedef aldığının, özellikle Meliha beldesinde sivillere yönelik katliamlara karıştığının tespit edildiği aktarıldı.

Mahkeme, Vesim Esed'e bağlı silahlı grupların Suriye'nin çeşitli bölgelerinde vatandaşların kaçırılması ve öldürülmesi eylemlerine de karıştığını belirledi.

Hakkında idam kararı verilen Vesim Esed'in menkul ve gayrimenkul varlıklarına da kamu hazinesi lehine el konulmasına karar verildi.

Vesim Esed'in, Beşşar Esed rejimi döneminde silahlı gruplar kurarak adam kaçırma ve fidye isteme gibi çeşitli suçlar işlediği, ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı biliniyor.

Suriye'de mahkeme, 11 Ağustos'ta da Beşşar Esed ve kardeşi Mahir Esed ile kuzenleri Atıf Necip ve bazı üst düzey isimler hakkında idam kararı vermişti.

Kaynak: AA
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