Suriye güvenlik güçleri başkent Şam'da terör eylemi girişimini engelledi

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam'ı hedef alan bir terör saldırısı planının güvenlik operasyonları ile tespit edilip engellendiğini duyurdu. Operasyon, iç güvenlik birimleri ve Türkiye ile iş birliği içinde gerçekleştirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkede yürütülen güvenlik operasyonu kapsamında başkent Şam'ı hedef alan bir terör saldırısı planının tespit edilerek engellendiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan İçişleri Bakanlığından bir kaynağına göre, operasyon iç güvenlik birimi tarafından genel İstihbarat birimleri ve Türkiye ile koordinasyon içinde gerçekleştirildi.

Haberde, ortaya çıkarılan saldırı planına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
