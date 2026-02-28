Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran kaynaklı saldırılar ve bölgedeki güvenlik durumları ele alındı, Arap dayanışması vurgulandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Bin Selman bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, özellikle İran kaynaklı saldırılar dahil olmak üzere bölgedeki gelişmelerin güvenlik ve istikrara etkileri ele alındı.

Şara, Suriye'nin Arap dayanışmasına verdiği önemi vurgularken, mevcut zorluklarla başa çıkmak için ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye'nin Suudi Arabistan yönetimi ve halkının yanında olduğunu belirten Şara, Arap ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü ihlali reddettiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ise Suriye'nin tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

İran'a saldırı sonrası Netanyahu'dan yeni açıklama