Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Bin Selman bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, özellikle İran kaynaklı saldırılar dahil olmak üzere bölgedeki gelişmelerin güvenlik ve istikrara etkileri ele alındı.

Şara, Suriye'nin Arap dayanışmasına verdiği önemi vurgularken, mevcut zorluklarla başa çıkmak için ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye'nin Suudi Arabistan yönetimi ve halkının yanında olduğunu belirten Şara, Arap ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü ihlali reddettiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ise Suriye'nin tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine dikkati çekti.