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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, IKBY Başkanı Barzani ile bölgesel gelişmeleri görüştü

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile başkent Şam'da bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile başkent Şam'da bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Resmi karşılama töreninin ardından Barzani ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmek üzere Halk Sarayı'na geçti.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ortak konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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