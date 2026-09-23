Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta Macron ile görüştü

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(NEW YORK) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmeye Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad eş-Şeybani de katıldı.

Görüşmede Suriye ile Fransa arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA