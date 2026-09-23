Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta Macron ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta Macron ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı; Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad eş-Şeybani katıldı.

(NEW YORK) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmeye Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad eş-Şeybani de katıldı.

Görüşmede Suriye ile Fransa arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama

Dev maça günler kala korkulan oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında

Ege Üniversitesi fena karıştı
Mevlide gitmek için çıkmıştı, 15 aydır aranıyordu! Çobanın köpeği ormanda kafatası buldu, 50 metre ötede kimliği çıktı

15 ay önce mevlide gidiyordu! Ormanda çobanın köpeği buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda yapay zeka çağrısı: Vakti çoktan geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsünde yapay zeka çağrısı
Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katilin sonu ayrı dehşet
Milas'ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı

İşçiler evi kan gölüne çevirdi: Kendi arkadaşlarını öldürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünde Sezai Karakoç’un şiirini okudu

Erdoğan'ın okuduğu şiir BM Genel Kurulu'na damga vurdu
Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı

Nereye gidiyoruz biz böyle?