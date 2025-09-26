Şüphelinin Ağabeyi Bursa'da Yakalandı

ŞÜPHELİNİN AĞABEYİ BURSA'DA YAKALANDI

Yalova Adliyesi önünde Halis Turan'ın öldüğü, E.K.'nin ise yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Ömer A.'nın, olayın ardından 16 AJD 592 plakalı otomobille kaçan ağabeyi Z.A. (60), Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobili Yalova-İznik yolunda ilçe girişinde önü kesilip durdurulan Z.A., sorgulanmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.