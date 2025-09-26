Haberler

Şüphelinin Ağabeyi Bursa'da Yakalandı

Şüphelinin Ağabeyi Bursa'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Adliyesi önünde meydana gelen silahlı saldırının şüphelisinin ağabeyi, Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN AĞABEYİ BURSA'DA YAKALANDI

Yalova Adliyesi önünde Halis Turan'ın öldüğü, E.K.'nin ise yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Ömer A.'nın, olayın ardından 16 AJD 592 plakalı otomobille kaçan ağabeyi Z.A. (60), Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobili Yalova-İznik yolunda ilçe girişinde önü kesilip durdurulan Z.A., sorgulanmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Güllü'nün cenaze programı belli oldu! 'Kavuşacağım günü bekliyorum' dediği kişinin yanına defnedilecek

"Kavuşacağım günü bekliyorum" dediği kişinin yanına defnedilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.