Şüpheli Necati Özkan'ın "örgüt üyeleri ve usulsüz iş alanlar arasında bağlantı kurduğu" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Necati Özkan'ın İBB ve iştiraklerinde görevli olan üst düzey yönetici örgüt üyesi şüpheliler ile belediyeden usulsüz iş alan reklam şirketlerinin yetkilileri olan bazı şüphelilerle toplantı yaptığı, her iki taraf arasında yasa dışı iş bağlantıları kurduğu, bu hususların ziyaretçi kayıt defteri ile kamera kayıtlarından tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticilerine bağlı şüpheliler hakkında yapılan değerlendirmeler yer aldı.

İddianamede, "örgüt yöneticisi" olarak yer alan şüpheli Ertan Yıldız'a bağlı olarak örgüt üyeleri İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, Mehmet Karataş, Hüsnü Yüksel Tunar, Ümit Polat ve Burak Korzay yer aldı.

Şüpheli Ali Kurt hakkında yapılan değerlendirmelerde, Yıldız'a bağlı hareket ettiği, bununla birlikte doğrudan İmamoğlu'yla da irtibat kurabildiği, KİPTAŞ'ın işlerini kamu zararı oluşturacak şekilde müteahhitlere verdiği aktarıldı.

İddianamede, bu işler karşılığında müteahhitlerden hem kişisel zenginleşme hem de örgüt sisteminin faydalanması için rüşvet aldığı, Kurt'un KİPTAŞ'ta yapılan inşaatlarda kurduğu dolandırıcılık sistemiyle birçok projede kamu zararı olacak şekilde düşük fiyat belirlettiği, daireleri örgüt üyelerinin yakınları üzerine almasını sağladığı kaydedildi.

Şüpheli Ümit Polat'ın, Ağaç AŞ'de 2025'e kadar satın alma müdürü olarak görev yaptığı, bu süreç içerisinde Ağaç AŞ'den iş alan firma sahiplerini Ali Sukas ile birlikte görüşmeye davet ederek yaptıkları işle orantılı olacak şekilde örgüte pay vermeleri hususunda baskı yaptığı iddianamede ifade edildi.

KİPTAŞ'taki yapıların örgüt üyelerinin yakınlarının almasının sağlandığı iddiası

İddianamede, örgüt yöneticisi Adem Soytekin'e bağlı olarak şüpheliler Veysel Erçevik, Serpil Altıntaş, Altan Gözcü, Nezahat Kurt, Bülent Yılmaz, Ogün Soytekin yer aldı.

Şüpheli Nezahat Kurt'un Soytekin'e ait şirketlerin KİPTAŞ'ta yaptığı projelerin koordinasyonunu sağladığı iddianamede anlatıldı.

İddianamede, Kurt'un düşük fiyat belirlenen daireleri örgüt üyelerinin yakınlarının üzerlerine almasını sağladığı, diğer dairelerden el altından "kapora" adı altında temin ettiği gelirleri Adem Soytekin üzerinden örgüt sistemine aktardığı, örgütün amaç ve faaliyetlerini benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu belirtildi.

Örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'na bağlı hareket eden örgüt üyelerinin ise Sarp Yalçınkaya, Cem Çelik, Volkan Ateş, Hakan Karanis, Adem Başer, Yağmur Cansu Yeşilyurt ve Yener Torunler olduğu iddianamede bildirildi.

İddianamede, şüpheli Hakan Karanis'in Gülibrahimoğlu'na bağlı hareket ettiği, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu ve Gülibrahimoğlu'nun örgüte dahil olmasını ve süreç içerisinde yönetici olmasında etkin rol aldığı kaydedildi.

Karanis'in örgüt elebaşı ile örgüt yöneticisi arasında bir köprü vazifesi gördüğü, örgüt yöneticisi tarafından şüphelinin banka suç gelirlerini aklamak amacıyla birçok para transferi yaptığı aktarıldı.

Şüpheli Necati Özkan hakkındaki değerlendirmeler

İddianamede örgüt yöneticisi Hüseyin Gün'e bağlı hareket ettiği değerlendirilen Necati Özkan hakkında yapılan tespitlerde, Özkan'ın "siyasal, askeri casusluk" suçundan başka soruşturmada tutuklu bulunan Gün ile uçtan uca şifreli gizli mesajlaşma uygulamaları ile yurt dışında bulunan kişilere bilgi aktardığı paylaşıldı.

Özkan'ın Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu arasındaki iletişimi gizlilik kurallarına riayet ederek sağladığı anlatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Hüseyin Gün'ün düzenlediği raporları örgüt elebaşına aktardığı, örgüt elebaşının seçim propagandalarında yapacağı konuşmalarında etkisinin yazışmalardan anlaşıldığı, şüphelinin 'İstanbul Senin' uygulamasının organizasyonunu Melih Geçek ile birlikte Hüseyin Gün'ün çizdiği teknik çerçevede yürüttüğü, örgüte yönelik operasyon yapılacağından bahisle gizlilik prensibi adı altında tüm örgütsel dokümanların saklanması ve örgütün deşifre olmamasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, şüphelinin örgütün gizlilik kurallarına üst seviyede riayet ettiği..."

İddianamede, şüpheli Özkan'ın ofisinde muhtelif tarihlerde, İBB ve iştiraklerinde görevli olan üst düzey yönetici örgüt üyesi şüpheliler ile belediyeden usulsüz iş alan reklam şirketlerinin yetkilileri olan bazı şüphelilerle toplantı yaptığı anlatıldı.

Özkan'ın her iki taraf arasında yasa dışı iş bağlantıları kurduğu, bu hususların dosya kapsamındaki kolluk tutanağında yer alan ziyaretçi kayıt defterinden ve kamera kayıtlarından net olarak tespit edildiği, bu suretle suç örgütünün hiyerarşisi içerisinde İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelinin örgütsel konumu ve süreklilik arz eden eylemlerinin niteliği nazara alındığında "özel vasfa haiz üye" olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Dijital materyal incelemeleri

İddianamede Necati Özkan'ın dijital materyal incelemesinde, "Ekrem İmamoğlu ve Geliyorum Diyen Operasyon" başlığı bulunan, dijital olarak çıktısı alınmış bir yazı olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Özkan'ın dijitallerindeki diğer ekran alıntısında ise not kağıdı üzerine el yazısıyla yazılmış olan ve mevcut imkanlar dahilinde çözümlemesi yapılan içerikte "Rıza+6 belediye toplantı, partinin başına geçmek, Trump ile görüşme, Devlet Bahçeli'ye randevu yapmak erken seçim anlaşması, İst. Yeni vali gelecek arkasından kayyum ve yardım, CHP'nin iyi çalışmadığı, Mansur'un şehirlerde bürolar açtığı çalışma yaptığı ve milliyetçi kanal ile görüşmeler yaptığı, Özgür'den şikayetçiler, Örgüt Mansur'u çıkaracak, Vekiller sarhoş geliyor, odalarında alkol var, milletvekili istifa ve ara seçim, siyasi çevre yok, akademi çevre var sadece" yazdığının değerlendirildiği iddianamede yer aldı.