Süphan Dağı'nın Zirvesi Karlı Görünüme Büründü

Ağrı, Muş ve Bitlis sınırındaki 4 bin 58 rakımla Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

Yaz aylarında dağcılar ve doğa tutkunlarının rotasında bulunan Süphan Dağı, Ağrı'nın Patnos, Bitlis'in Adilcevaz ile Muş'un Malazgirt ilçelerinin kesiştiği noktada yer alıyor.

Patnos ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nın yükseklerinde yerini kara bıraktı.

Yağışla dağın zirvesi karla kaplandı.