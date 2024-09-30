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Süphan Dağı'nın Zirvesi Karlı Görünüme Büründü

Süphan Dağı'nın Zirvesi Karlı Görünüme Büründü
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Ağrı, Muş ve Bitlis sınırındaki 4 bin 58 rakımla Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı, yaz aylarında dağcılar ve doğa tutkunlarının ilgi odağıydı. Son yağışlarla zirvesi karla kaplandı.

Ağrı, Muş ve Bitlis sınırındaki 4 bin 58 rakımla Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

Yaz aylarında dağcılar ve doğa tutkunlarının rotasında bulunan Süphan Dağı, Ağrı'nın Patnos, Bitlis'in Adilcevaz ile Muş'un Malazgirt ilçelerinin kesiştiği noktada yer alıyor.

Patnos ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nın yükseklerinde yerini kara bıraktı.

Yağışla dağın zirvesi karla kaplandı.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel

Süphan dağı Türkiye Bitlis Muş

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