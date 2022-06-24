Süpernova patlaması bu yıldızı yok edemedi!

Yıldızların küçük bir bölümü hayatlarının sonunda bir süpernova patlaması ile sönerler. Bu patlamanın ardından ise genellikle muhteşem bir kalıntıdan başka bir şey kalmaz. Hubble Uzay Teleskobu'nun aktardığı görüntüler ise bu durumun tersine işaret ediyor.

Süpernovadan sağ kalan yıldız artık daha büyük ve parlak

Gökbilimciler, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nu termonükleer süpernova SN 2012Z yönüne doğrulttuklarında büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Bilim insanları süpernovadan arta kalan bir yıldız olduğunu keşfettiler.

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SN 2012Z'nin olağandışı bir süpernova patlaması olduğuna dair işaretler vardı. Daha sönük ve daha yavaş bir patlama gerçekleşiyordu. Bazı gökbilimciler ise süpernovanın arkasında bir kara delik bırakabileceğini düşünüyordu. Ancak çok çok dahar farklı oldu.

Bu süpernovada ise yıldızın tam olarak parçalanmadığı görülüyor. Süpernovanın ardından yıldızın genişlediği ve daha parlak hale geldiği belirtiliyor. Patlama yeterli güce sahip olduğu takdirde bu yıldız parçalarına ayrılacak ve geriye parlak bulutsular (nebula) bırakacaktı.

Santa Barbara'daki California Üniversitesi'nde profesör olan Andy Howell konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu yıldızın hayatta kalması biraz Obi-Wan Kenobi'nin Star Wars'ta bir hayalet olarak geri dönmesine benziyor. Doğa bu yıldızı düşürmeye çalıştı, ama hayal edebileceğimizden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Hala aynı yıldız, ama farklı bir biçimde geri döndü. Ölümü aştı.

Süpernova patlamaları henüz tam olarak açıklanabilmiş değil. Şimdiye kadar yıldızların yok olması ile sonuçlanan süpernovalar bu sefer ise bir yıldızın genişlemesine ve daha parlak bir hale gelmesine neden oldu. Bu farklı deneyiminin ardından bilim insanlarının süpernovalar hakkında daha fazla fikir edinmesi bekleniyor.

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