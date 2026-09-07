Oğul, Babasının Makam Masasında

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak anılan, vefatının üzerinden 23 yıl geçen Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce valilik yaptığı Tokat'ta bugün belediye başkanlığı yapan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının valilik döneminde kullandığı makam masasında görev yapıyor.

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valilik yapan, vatandaşlarla kurduğu yakın ilişki, renkli kişiliğiyle hafızalarda yer edinen, Ankara'da 2 Eylül 2003'te geçirdiği trafik kazasının ardından 8 Eylül 2003'te yaşamını yitiren Vali Recep Yazıcıoğlu, vefatının 23. yılında anılıyor.

Merhum valinin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, babasının 1984-1989 yıllarında vali olarak görev yaptığı Tokat'a belediye başkanı seçildi.

Recep Yazıcıoğlu'nun Tokat Valiliği yaptığı dönemde kullandığı makam masası Valilik tarafından kendisine hediye edilen Yazıcıoğlu, şimdi babasının makam masasında görev yapıyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, babasının vefatının üzerinden geçen yılların çok hızlı geçtiğini, onu her gün özlemle andıklarını söyledi.

Babasının valilik yaptığı Tokat'ta yıllar sonra belediye başkanı olmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Yazıcıoğlu, "Belki de Türkiye'de ilktir. Valilik yapılan bir yerde evladının belediye başkanı olması." dedi.

Geçenlerde anlamlı bir hediye aldığını anlatan Yazıcıoğlu, "Yıllar sonra rahmetlinin çalışma masasında çalışma imkanı bulduk. Onu da bir taraftan fotoğrafla tescil etmiş olduk. Rahmetlinin Tokat Valiliği sırasında kullandığı makam masası yıllar sonra bana nasip oldu." diye konuştu.

Recep Yazıcıoğlu'nun renkli, hareketli ve vatandaşla iç içe bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, babasının görev yaptığı kentlerin tanıtımına da büyük önem verdiğini belirtti.

Babasından kalan en unutulmaz anılarının spor faaliyetleriyle ilgili olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, Aydın'da yaşadıkları su kayağı anısını anlattı.

Babasının sürat teknesiyle su kayağı yaptığı sırada motorun denizde bozulduğunu belirten Yazıcıoğlu, cep telefonu ve telsizin bulunmadığı dönemde yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"İnanılmaz bir sıcak var. Babam ve ben varız. Baktık kimse de yok. Sağımıza bakıyoruz yok, solumuza bakıyoruz kimse yok. Üstümüzde güneşi engelleyecek bir şey yok. Yanıp duruyoruz, kıpkırmızı olduk. Cep telefonu da o zaman yok, telsiz de yok. Rahmetli ile çıkınca bunların hiçbirini düşünmüyorsunuz. Aklınızda hep 'O halleder' düşüncesi var. Halletti de. Kendini ipe bağladı, koca tekneyi yüzerek kıyıya getirdi. Kıpkırmızı olduk, yandık. Annemden de iyi bir fırça yedik. Bana yoğurt sürdüler. Bu benim için kıymetli bir anıydı."

Erzincan'daki rafting anısı

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının Erzincan'daki görev döneminden de unutamadığı bir anısını paylaştı.

Recep Yazıcıoğlu'nun kentin sosyal hayatını canlandırmak ve ilin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklere katıldığını belirten Yazıcıoğlu, ailecek çıktıkları rafting sırasında botun devrildiğini söyledi.

Kendisinin botun altında kaldığını, güçlükle çıktığını, botta yüzme bilmeyenlerin de olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Botta bizimle gelenlerin ikisi, can yelekleri var ama yüzme bilmiyormuş. Bunu da söylememişler. Rahmetli de panikledi. Uzun bir sürüklenmenin ardından çıktık." diye konuştu.

Yaşadıkları olayın ardından babasının yine bu kez yüzme bilenlerle etkinliğe devam etmek istediğini anlatan Yazıcıoğlu, "O kadar heyecanlı ve korkusuz kişilikti." dedi.

"İnsanların gönlüne dokunabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi"

Babasının Tokat'ta çok sayıda insanın hayatına dokunduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, aradan 23 yıl geçmesine rağmen vatandaşların Recep Yazıcıoğlu'na ilişkin anılarını anlatmaya devam ettiğini söyledi.

Yazıcıoğlu, "Tokat'ta o kadar kişiye temas etmiş ki herkesin onunla ilgili bir anısı var. 23 yılın bizim için en kıymetli tarafı da aslında bu kadar zaman idarecilik görevi içinde insanların gönlüne dokunabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu bize her fırsatta gösterdi. Bence bu açıdan çok anlamlı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA