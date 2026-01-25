Haberler

Gaziantep Fk ile Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Konyaspor'u 1-1 berabere tamamladı. Gaziantep FK'nin golünü Sorescu, Konyaspor'un golünü ise Kramer attı.

(ANKARA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep Fk, Konyaspor karşılaşması 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep Fk, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep Fk'nin golünü 45+3'üncü dakikada Sorescu kaydetti. Konyaspor'un golünü ise 88'inci dakikada Kramer attı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 19'a Gaziantep FK ise 25'e yükseltti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı