Gaziantep Fk ile Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Konyaspor'u 1-1 berabere tamamladı. Gaziantep FK'nin golünü Sorescu, Konyaspor'un golünü ise Kramer attı.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 19'a Gaziantep FK ise 25'e yükseltti.
