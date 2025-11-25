Haberler

Süper Babaanne Gülsiye Duran'ın Torununa Özverili Bakımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'süper babaanne' olarak tanınan Gülsiye Duran, serebral palsili torunu için her gün özveriyle bakım yapıyor. Sağlık sorunlarına rağmen 11 yıldır torununu okula götürmeye devam eden Duran, yaşam mücadelesini ve torununa olan bağlılığını anlatıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "süper babaanne" olarak tanınan 60 yaşındaki Gülsiye Duran, anne babası boşanan serebral palsili 16 yaşındaki torununa bel ve boyun ağrılarına rağmen özveriyle bakıyor.

Kızılağaç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren iki çocuk annesi Duran ve işçi emeklisi eşi, oğullarını 2008'de evlendirdi. Çiftin bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi, çocuğa babaanne "Gülsiye"nin adı verildi.

Gülsiye, serebral palsili (beyin felci-beyin hasarı) olarak doğdu. Bir süre sonra aralarında anlaşmazlık yaşayan çift ise yaklaşık 13 yıl önce boşandı. Anne başka bir ilde yaşamını sürdürürken, yatağa bağımlı çocuğun bakımını ise babaannesi üstlendi.

Çocuğu benimseyen babaanne Gülsiye Duran, hiç bıkmadan yaklaşık 11 yıldır torununu hafta içi her gün, evden tekerlekli sandalyeyle çıkartıp, gelişmesi ve iyi vakit geçirmesi için iki ayrı engelliler okuluna götürüyor.

Sürekli torununu taşımak zorunda kaldığı için bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları yaşamaya başlayan Duran, bir süre önce boynundan ameliyat oldu. Tedavi süreci devam eden Duran, felç kalma riski nedeniyle belinden de ameliyat olacak.

Gülsiye Duran, yaptığı açıklamada, bu süreçte kendisinin ihtiyarladığını, torununun ise büyüdüğünü söyledi.

Okulla ev arasında gidip geldiklerini, başka da özel bir hayatının olmadığını ifade eden Duran, "Çocuğun her ihtiyacını ben karşılıyorum. Biraz kızım ve eşim de destek oluyor ancak Gülsiye en çok bana bağlı. Sağlık sorunları yaşadım. 2,5 ay önce fıtık nedeniyle boyun ameliyatı oldum. Hep ağır kaldırmaktan bel fıtığım da arttı. Hayatım çok zorlaştı. Kolumdaki güçsüzlük nedeniyle mecburen ameliyat olmak zorunda kaldım." dedi.

Kendisinin ameliyat olduğu süreçte torununun da psikolojisinin altüst olduğunu belirten Duran, torununun bir hafta üzüntüden yemek yemediğini, ameliyatlı olmasına rağmen boyunluk takarak ona yemek yedirdiğini ifade etti.

Duran, sağlık sorunları nedeniyle okula götüremediği torununun devamsızlık nedeniyle sınıfta kalmayla karşı karşıya olduğunu, bunun da kendisini çok üzdüğünü dile getirerek, servis araçlarının engelli çocuklara göre yapılmasını talep etti.

"Gülsiye artık benim üçüncü çocuğum oldu"

Üç aydan bu yana torununu fizik tedaviye götüremediğini anlatan Duran, şöyle konuştu:

"Yollarda yapılan kazılar nedeniyle torunumun engelli aracını kullanamıyorum. Sırtımda da taşıyamadığım için fizik tedaviye götüremiyorum. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Gülsiye artık benim üçüncü çocuğum oldu. Benim artık iki kızım, bir oğlum var. Gülsiye, diğer kızımdan ayrı değil. Canım acıyor ama doktora gittiğimde, 'hocam benim engelli çocuğum var, beni iyileştir o yalnız kalmasın' diyorum. Ameliyat masasına giderken narkoz alırken bile bunu söyledim. O hiç aklımdan çıkmaz ki. Ben olmasaydım çocuğumun hali ne olacaktı? Bakımı çok zor ama Allah dayanma gücünü, sabrını veriyor. Onun yüzü güldüğü zaman benim bütün yorgunluğum, bütün acılarım geçiyor. O yemek yediği zaman ben yemesem de karnım tok oluyor ama o yemediği zaman çok üzülüyorum. Kendi sağlık sorunumu unutuyorum. Yeter ki o iyi olsun."

Torunu için fizik tedavi desteği isteyen babaanne Duran, torununa tam olarak yetemediğini düşünerek duygusal anlar yaşadı.

Televizyoncu Acun Ilıcalı'ya çok ulaşmak istediğini belirten babaanne Duran, torununun Survivor programını çok sevdiğini, sabah akşam bu programı izleyince çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.