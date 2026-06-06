Haberler

Ankara'da aile fertlerini bıçaklayan yabancı uyruklu saldıran kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı

Ankara'da aile fertlerini bıçaklayan yabancı uyruklu saldıran kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, aile fertlerine bıçakla saldırarak 4 kişiyi yaraladı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunarak kendini de yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı aile fertlerine bıçaklı saldırıda bulunan yabancı uyruklu kişi, 4 kişiyi yaraladı. Aynı bıçakla intihar teşebbüsünde de bulunan saldırganın kendisini de yaraladığı öğrenildi.

Olay, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yabancı uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenden dolayı aynı evde yaşadığı aile fertlerine bıçakla saldırdı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırganın olayın ardından bıçakla intihara kalkıştığı sırada kendisini de yaraladığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Hepsini Özgür Özel göndermişti, böyle geri döndüler
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

Rahmi Koç'un "Fıkra"sına AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan sert tepki
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma