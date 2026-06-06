Ankara'da aile fertlerini bıçaklayan yabancı uyruklu saldıran kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı

Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı aile fertlerine bıçaklı saldırıda bulunan yabancı uyruklu kişi, 4 kişiyi yaraladı. Aynı bıçakla intihar teşebbüsünde de bulunan saldırganın kendisini de yaraladığı öğrenildi.

Olay, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yabancı uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenden dolayı aynı evde yaşadığı aile fertlerine bıçakla saldırdı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırganın olayın ardından bıçakla intihara kalkıştığı sırada kendisini de yaraladığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı