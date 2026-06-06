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DEM Parti'den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu

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İzmir'de Binali Yıldırım'ın da olduğu bir açılış töreninde anlattığı "Kürt kadın fıkrası" nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen iş insanı Rahmi Koç'la ilgili DEM Parti de harekete geçti. DEM Parti, Koç hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, aşağılama ve nefret ve ayrımcılık" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Anlattığı "Kürt kadın fıkrası" nedeniyle büyük tepki çeken iş insanı Rahmi Koç hakkında DEM Parti suç duyurusunda bulundu.

DEM PARTİ'DEN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözler sonrasında Koç hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Aşağılama" ve "Nefret ve Ayrımcılık" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, "…. Kürt bir kadının muayene odasında doktorunu anlayamadığı üzerine kurulu bir anlatıyı 'cinselleştirilmiş bir mizah' olarak sunması; yapısal ve tarihsel bir mağduriyetin alenen alay konusu haline getirilmesidir. Ana dilinde sağlık hizmetine erişemeyen, doğum salonunda derdini anlatamayan Kürt kadınların yaşadığı ağır gerçekliğin bir 'güldürü unsuru' olarak kullanılması; Kürt kadınların insan onuruna, sağlık hakkına ve mahremiyet hakkına aynı anda yapılmış kapsamlı bir saldırı niteliği taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

RAHMİ KOÇ'TAN TEPKİ ÇEKEN FIKRA

İzmir Balçova'daki Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde Rahmi Koç'un aralarında Binali Yıldırım'ın da olduğu protokol üyelerine, "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'." fıkrasını anlatmıştı. 

ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından Rahmi Koç, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" diyerek özür dilemişti.

Kaynak: ANKA
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