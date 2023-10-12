Bir televizyon kanalında İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yapılan canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Bir gazetecinin Kudüs'ten canlı bağlantıyla İstanbul'daki stüdyoya bağlandığı esnada, ekranın altındaki bantta Kudüs'ün İsrail kenti olarak anılmasına sunucu müdahale etti. Teknik ekibi uyaran sunucu, banttaki ifadenin kaldırılmasını isteyerek, "İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok." ifadelerini kullandı.

Sunucunun Kudüs hassasiyeti canlı yayına damga vurdu: İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok

Ulusal bir televizyon kanalında, Gazze'nin İsrail ordusu tarafından bombalanması ve Hamas-İsrail çatışmalarına ilişkin yapılan canlı yayına sunucunun Kudüs hassasiyeti damga vurdu. Ekranın altındaki bantta Kudüs'ün İsrail kenti olarak anılmasına müdahale eden sunucu, "İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok." dedi.

TÜRK GAZETECİLER BÖLGEDE

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanları sürerken Kudüs ve çeşitli kentlerde görev yapan Türk gazeteciler, bölgede olan biteni Türkiye'ye aktarıyor. Son olarak Habertürk yayınında Kudüs'ten bir canlı bağlantı yapılarak bölgede olan biten nakledildi.

"İSRAİL'İN KUDÜS KENTİ DİYE BİR KENT YOK"

Gazeteci Çetiner Çetin'in Kudüs'ten bağlanıp bölgedeki gelişmeleri aktardığı sırada, ekranın altında "Çetiner Çetin İsrail'in Kudüs kentinden bildiriyor" ifadesine programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy müdahale etti. Teknik ekibe seslenen Ersoy, "İsrail'in Kudüs kenti yazısını alır mısınız lütfen? 'Kudüs'ten bildiriyor' diye düzeltir misiniz? İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok." ifadelerini kullandı. Sunucunun yerinde müdahalesi sonrası, banttaki ifade düzeltildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 1100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.