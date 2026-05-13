Çorum'da derenin taşması nedeniyle Sungurlu-Çankırı yolunda ulaşım aksadı

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yağışların ardından Kızılın Deresi'nin taşmasıyla Sungurlu-Çankırı kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yağışların ardından derenin taşması sonucu ulaşımda aksama yaşanan Sungurlu-Çankırı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla trafik akışına açıldı.

İlçede ikindi saatlerinde yağmur etkili oldu.

Yağışla birlikte debisi yükselen Kızılın Deresi'nde, Karaçay köyü yakınlarında taşkın meydana geldi.

Sel sularının dere yatağından taşması nedeniyle Sungurlu-Çankırı kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler de yolun ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

Gece saatlerine kadar devam eden çalışma neticesinde, sel sularının taşıdığı çamura saplanan araçlar kurtarıldı. Yolu kaplayan çamur ise iş makineleriyle yol kenarına alındı.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlenen yol tamamen ulaşıma açıldı.

Karaçay köyü muhtarı Murat Bavagir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde 4 dere yatağının bulunduğunu söyledi.

Yağışla birlikte derelerin taştığını belirten Bavagir, taşkının yolda ulaşımda aksamaya neden olduğunu, ayrıca 10 evi su bastığını kaydetti.

Ekili arazilerin de zarar gördüğünü dile getiren Bavagir, derelerin ıslah edilmesini istedi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
Yorumlar (3)

Fatih Ateş:

Alhamdülillah ekipler hızlı hareket edip yolu açmışlar iyi ki o sayede daha büyük zararlar olmamış Rabbim Karaçay köyü halkının zararını telafi etsin ve bu tür sıkıntılar bir daha yaşanmasın

Ahmet Bilgehan Aktaş:

Zamanında bu derelerin ıslahı yapılsaydı böyle mağduriyetler yaşanmazdı. Dere ıslahı yapan yok, yol yapan yok, insanlar taşkından etkileniyor. Sorumlu olanlar maalesef bu işleri ciddiye almıyorlar.

Rengin Aslıhan Köse:

Bizim burada her yağmur yağdığında böyle sorun yaşıyoruz, altyapı çalışmaları yapılmıyor. Avrupa'da bakıyorsun bu tür sel felaketleri neredeyse yok çünkü drenaj sistemleri orduda ciddi. Ülkemizde de bu konulara yatırım yapılması lazım diye düşünüyorum.

