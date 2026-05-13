Çorum'da derenin taşması nedeniyle Sungurlu-Çankırı yolunda ulaşım aksadı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yağışların ardından derenin taşması sonucu ulaşımda aksama yaşanan Sungurlu-Çankırı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla trafik akışına açıldı.

İlçede ikindi saatlerinde yağmur etkili oldu.

Yağışla birlikte debisi yükselen Kızılın Deresi'nde, Karaçay köyü yakınlarında taşkın meydana geldi.

Sel sularının dere yatağından taşması nedeniyle Sungurlu-Çankırı kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler de yolun ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

Gece saatlerine kadar devam eden çalışma neticesinde, sel sularının taşıdığı çamura saplanan araçlar kurtarıldı. Yolu kaplayan çamur ise iş makineleriyle yol kenarına alındı.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlenen yol tamamen ulaşıma açıldı.

Karaçay köyü muhtarı Murat Bavagir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde 4 dere yatağının bulunduğunu söyledi.

Yağışla birlikte derelerin taştığını belirten Bavagir, taşkının yolda ulaşımda aksamaya neden olduğunu, ayrıca 10 evi su bastığını kaydetti.

Ekili arazilerin de zarar gördüğünü dile getiren Bavagir, derelerin ıslah edilmesini istedi.