Sumud Filosu'na İsrail Donanmasından Uluslararası Sularda Yasadışı Müdahale: 18 Tekneyle İrtibat Kesildi

(ANKARA) - İsrail donanması, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında müdahale etti. Filo 18 tekneyle irtibatın tamamen kesildiğini, gemilerdeki kameraların devre dışı bırakıldığını ve yüksek yoğunluklu bir sinyal karartma (jamming) saldırısı tespit ettiklerini duyurdu.

Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırmak amacıyla Avrupa limanlarından yola çıkan sivil Küresel Sumud Filosu, Yunanistan açıklarında İsrail savaş gemileri ve sürat botları tarafından çevrelendi.

Filodaki aktivistler tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail askeri unsurları gece saatlerinde filoya yaklaşarak dronlar, lazer ışıkları ve otomatik silahlarla teknelere müdahalede bulundu. Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Ömer Aslan, filonun Türkçe hesabında paylaşılan açıklamasında "Onlarca drone ile bizleri taciz ediyorlar. Gemilerle irtibatımızı kesmeye çalışıyorlar.Sürat botları etrafımızda geziyor… Korkmuyoruz, bu iyiliğin, bu adaletin peşinde sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

İletişim kesildi, 18 tekneyle irtibat yok

Açıklamalarda, İHA'lar ve savaş gemilerinin filonun etrafında daireler çizdiği, bazı teknelerle sürat botlarının fiziksel temas kurduğu, VHF telsizlerinin hedef alınarak gemilerin dünya ile bağlantısının koparıldığı belirtildi.

Alınkonulan aktivistlerin akıbeti belirsiz

Filoda yer alan bir tekneden paylaşılan son görüntülerde İsrail askerlerinin "ellerinizi başınızın üzerine koyun, diz çökün" talimatlarıyla teknelere çıkmaya başladığı ve fiilen tekneye el koyma girişiminde bulunduğu görüldü. Filoda hangi teknelerin ele geçirildiği ve gözaltına alınan aktivistlerin akıbetine ilişkin doğrulanmış bilgilerin sınırlı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in müdahalesi uluslararası deniz hukukuna aykırı

Filo müdahalenin Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzakta, uluslararası hukuka göre sivil seyrüseferin serbest olduğu bir bölgede gerçekleştiğini vurguluyor. Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail donanmasının eylemini "uluslararası sularda yasa dışı müdahale" olarak niteleyerek, sivillere yönelik baskının derhal sonlandırılması ve teknelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gazze üzerindeki hukuk dışı ablukayı kırmak ve bölge halkına hayati önem taşıyan gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla), İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından açık denizlerde taciz edilmektedir. Filo bileşenleri, Gazze kıyılarından yaklaşık 660 mil uzaklıkta, yani tamamen uluslararası suların koruması altındayken IDF unsurlarının tacizine maruz kalmıştır."

IDF, denizcilikte acil durum ve haberleşme için kullanılan VHF kanalları üzerinden gemilerimize yönelik sözlü tehditlerini sürdürmekte, seyrüsefer güvenliğini sabote etmektedir.

Uluslararası toplum ve BM'ye çağrı

100'den fazla ülkeden binlerce gönüllünün desteğiyle hareket eden bu filo, hiçbir askeri nitelik taşımayan, tamamen sivil ve insani bir girişimdir. Kıyıdan yüzlerce mil uzakta, açık denizde gerçekleşen bu müdahaleler sadece insani yardımı engellemekle kalmayıp, Uluslararası Deniz Hukuku'nu ve seyrüsefer serbestisini açıkça ihlal etmektedir. Uluslararası toplumu, BM yetkililerini ve insan hakları savunucularını, savunmasız sivil gemilere yönelik bu zorbalığa karşı acilen somut tepki vermeye ve Sumud Filosu'nun güvenliğini garanti altına almaya davet ediyoruz. Sessizlik, bu hukuksuzluğa ortak olmaktır."

Filoda bulunan aktivistler, hiçbir askeri yük taşımadıklarını, misyonlarının yalnızca Gazze'deki ablukanın hukuksuzluğunu görünür kılmak ve bölge halkına insani yardım ulaştırmak olduğunu hatırlattı. Aktivistler, uluslararası toplumu acil harekete geçmeye, hükümetlere ve Birleşmiş Milletler'e baskı yapmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA