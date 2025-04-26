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Sumbas'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Sumbas'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Sumbas ilçesinde kaymakam Mustafa Köroğlu başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı. Toplantıda yangın sezonu öncesi alınacak tedbirler ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

Sumbas ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Köroğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda yangın sezonu öncesi alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası işbirliğinin artırılması, yangınlara karşı hazırlıkların gözden geçirilmesi ve hızlı müdahale yöntemleri konuları görüşüldü.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel
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