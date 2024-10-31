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Sulusaray'da Çiftçilere Yeni Desteklemeler Hakkında Bilgilendirme

Sulusaray'da Çiftçilere Yeni Desteklemeler Hakkında Bilgilendirme
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvansal ve bitkisel üretimdeki yeni destekleme modeli hakkında 300 çiftçiyi bilgilendirdi. İlçe Müdürü Mustafa Sarı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyaretler, Uylubagı, Alanyurt ve Selimiye köylerini kapsadı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çiftçiler hayvansal üretim ve bitkisel üretimde yeni desteklemeler hakkında bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Müdürü Mustafa Sarı koordinatörlüğünde 12 personelle birlikte çiftçileri ziyaret etti.

Ziyarette personel merkez ilçe Uylubagı, Alanyurt ve Selimiye köylerindeki çiftçilere hayvansal üretim ve bitkisel üretim yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçede bugüne kadar 300 çiftçi bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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