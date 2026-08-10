Suluova'da Minik Güreşçiler Kıyasıya Yarıştı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 18. Suluova Akdağ Yayla Şenlikleri kapsamında "Şampiyon Mahmut Demir Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası" düzenlendi.

Suluova Kapaklı Mesire Alanı'nda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 22 ilden 313 sporcu, 11-14 yaş ve 25-85 kilogram aralığındaki 10 sıklette mücadele etti.

Müsabakalar sonunda 150 puanla Amasya birinci, 100 puanla Erzurum ikinci, 90 puanla Tokat üçüncü oldu. Şenlik ağalığını ise 500 bin lira bedelle iş insanı Yunus Çelik kazandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Özdemir, şampiyonanın Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir'in adına ilk kez düzenlenmesinin önemine değinerek, etkinliğin geleneksel güreşin geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.

Mahmut Demir de şampiyonanın çocukluğunda güreş yaptığı Akdağ Yaylası'nda düzenlenmesinden duyduğu gururu dile getirerek, organizasyona katılan sporcuların gelecekte Türkiye'yi Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Mahmut Demir'e Türk güreşine katkılarından dolayı plaket verildi. Demir de organizasyona katkı sunanlara ve eski milli güreşçilere plaket takdim etti.

Dereceye giren takımlara ve sporculara kupa, madalya ve ödülleri verildi.

Güreş müsabakalarının ardından 18. Suluova Akdağ Yayla Şenlikleri kapsamında müzik eşliğinde halaylar çekildi, yöresel oyun ve yarışmalar düzenlendi.

Kaynak: AA