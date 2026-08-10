Haberler

Suluova'da Minik Güreşçiler Kıyasıya Yarıştı

Suluova'da Minik Güreşçiler Kıyasıya Yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Suluova'da düzenlenen 18. Akdağ Yayla Şenlikleri kapsamında Şampiyon Mahmut Demir Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası yapıldı. 22 ilden 313 sporcu mücadele etti, Amasya birinci oldu. Şenlik ağalığını Yunus Çelik kazandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 18. Suluova Akdağ Yayla Şenlikleri kapsamında "Şampiyon Mahmut Demir Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası" düzenlendi.

Suluova Kapaklı Mesire Alanı'nda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 22 ilden 313 sporcu, 11-14 yaş ve 25-85 kilogram aralığındaki 10 sıklette mücadele etti.

Müsabakalar sonunda 150 puanla Amasya birinci, 100 puanla Erzurum ikinci, 90 puanla Tokat üçüncü oldu. Şenlik ağalığını ise 500 bin lira bedelle iş insanı Yunus Çelik kazandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Özdemir, şampiyonanın Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir'in adına ilk kez düzenlenmesinin önemine değinerek, etkinliğin geleneksel güreşin geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.

Mahmut Demir de şampiyonanın çocukluğunda güreş yaptığı Akdağ Yaylası'nda düzenlenmesinden duyduğu gururu dile getirerek, organizasyona katılan sporcuların gelecekte Türkiye'yi Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Mahmut Demir'e Türk güreşine katkılarından dolayı plaket verildi. Demir de organizasyona katkı sunanlara ve eski milli güreşçilere plaket takdim etti.

Dereceye giren takımlara ve sporculara kupa, madalya ve ödülleri verildi.

Güreş müsabakalarının ardından 18. Suluova Akdağ Yayla Şenlikleri kapsamında müzik eşliğinde halaylar çekildi, yöresel oyun ve yarışmalar düzenlendi.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba

Yıllar önceki görüntüleri viral oldu! Çapkınlık sohbeti bomba
Bodrum dün gece karanlığa gömüldü: Nedeni belli oldu

Gözde tatil beldesi dün gece karanlığa gömüldü: Bakın nedeni neymiş
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Diyarbakır'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da dehşet! Boş arazide kadın cesedi bulundu
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var