Suluova'da Maden Kazası Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Suluova Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde AFAD koordinesinde gerçekleştirilen maden kazası tatbikatı, senaryo gereği meydana gelen göçük sonrası arama-kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ile başarıyla tamamlandı.

Suluova Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde yapılan maden kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikata, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, UMKE, 112, İtfaiye, Jandarma, gönüllü ekipler ve maden işletme arama-kurtarma ekipleri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, maden ocağında meydana gelen göçük sonrası yapılan ihbar üzerine arama ve kurtarma ekipleri kısa sürede kaza mahalline intikal etti.

Göçükte yaralanan madencileri ekipler yer altından çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralıların tatbikat bölgesine kurulan seyyar hastanede ilk müdahaleleri yapıldı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
