Suluova'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Amasya Suluova ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Hükümet Konağı önünde yapılan törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Atatürk anıtına kurum çelengini sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Şehit Osman Şeker İlkokulunda yapılan kutlama programında bir konuşma yapan Ahmet Davu, yeni eğitim öğretim yılına, 641 öğretmen, 102 idareci, 155 personel ve 8.357 öğrenci ile başladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, öğrenciler şiirler okuyarak çeşitli gösteriler sundu.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
