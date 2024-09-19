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Suluova'da İlköğretim Haftası Kutlandı

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Suluova'da İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen program 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

Suluova'da İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel

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