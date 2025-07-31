Beypazarı'nda 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Kapsamında İki Sergi Açıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında 'Üreten Kadınların Gücüyle Şekillenen Sanat' ve 'Şifa-ül Deva Dualı Gömlekler' sergileri açıldı. Kadınların el emeği eserlerinin sergilendiği etkinlik, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında iki sergi açıldı.
Beypazarı Belediyesi Şehit Yarbay Songül Yakut Kadınlar Lokali'nde eğitim alan kadınların el emeği göz nuru eserlerinden oluşan "Üreten Kadınların Gücüyle Şekillenen Sanat" sergisi ile kültürümüzün derin izlerini taşıyan "Şifa-ül Deva Dualı Gömlekler" sergisi, Suluhan Kervansarayı'nda izlenime sunuldu.
Sergilere, ziyaretçiler ilgi gösteriyor.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel