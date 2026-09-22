Haberler

Sultangazi'de zincirleme kaza kameraya yansıdı, 3 araç karıştı, 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de zincirleme kaza kameraya yansıdı, 3 araç karıştı, 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de Atatürk Bulvarı'nda saat 01.00 sıralarında 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Kamil Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MMG 203 plakalı otomobil, Cebeci istikametinde seyreden Elvan A. idaresindeki 34 VZ 7454 plakalı kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle savrulan araç, Atatürk Bulvarı'ndan Mimar Sinan Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen Mehmet Ö.'nün kullandığı 06 SED 34 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zincirleme kazada yaralandıkları belirlenen Kamil Y., Derya M.Ç., Candemir A., Elvan A., ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsü Kamil Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MMG 203 plakalı otomobilin, Cebeci istikametinde seyir halinde olan Elvan A. yönetimindeki 34 VZ 7454 plakalı kamyonete çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin, Atatürk Bulvarı'ndan Mimar Sinan Bulvarı'na dönmek isteyen Mehmet Ö.'nün kullandığı 06 SED 34 plakalı otomobile de çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım

Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku

Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

Okul saldırısında şoke eden ayrıntı: O esnada güvenlik görevlisi...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

Kim olduğunu görenler hayret ediyor

Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı

Bakan Çiftçi paylaştı! İşte okul saldırısına ilişkin son durum raporu

Demet Şener Türkiye'de bulamadığı çanta için Almanya'ya uçtu

İstediği çantayı Türkiye'de bulamadı binlerce kilometre gidip aldı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten veda konuşması! Ayakta alkışlandı

Veda konuşması dakikalarca ayakta alkışlandı
Tekrarlayan burun kanamasının nedeni şaşırttı! 10 yaşındaki çocuğun boğazından canlı sülük çıkarıldı

Doktor muayenede fark etti! Çocuğun boğazından canlı sülük çıktı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu
Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında neler oluyor? Bilanço korkunç boyutlarda