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Sultangazi'de Yayaya Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Trafik Işığına Çarptı: 2 Yaralı

Sultangazi'de Yayaya Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Trafik Işığına Çarptı: 2 Yaralı
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Sultangazi'de yeşil ışıkta karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için ani manevra yapan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki trafik ışığına çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yayanın olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

SULTANGAZİ'de araçlara yeşil ışık yandığı sırada koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki trafik ışığına çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı otomobille seyir halinde olan sürücüsü, araçlara yeşil ışık yandığı sırada koşarak karşıya geçmeye çalışan yayayı fark ederek, çarpmamak için ani manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjde bulunan trafik ışığına çarparak durabildi.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü U.T. ile otomobilde bulunan A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazaya neden olan yayanın karşıya geçtikten sonra kısa süre arkasına baktığı, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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