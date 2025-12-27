Sultangazi'de tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü /

Sultangazi'de bina boşluğunda başlayan yangın 4 katlı binanın dış cephesine ardından da binanın arkasında bulunan tekstil atölyesine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2382. Sokak'ta bulunan 2 bina arasındaki boşlukta çıktı. Tekstil binası ile apartman boşluğu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın önce 4 katlı binanın dış cephesine ardından binanın arkasındaki tekstil atölyesine sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede kontrol altına söndürülürken, Veysel Ç., Sinan D., Salih A. dumandan etkilenerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İş yerinde ve 4 katlı binada hasar oluşurken çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.